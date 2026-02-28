Рейтинг@Mail.ru
19:07 28.02.2026 (обновлено: 19:34 28.02.2026)
МАГАТЭ призвало к сдержанности из-за ситуации на Ближнем Востоке
МАГАТЭ призвало к сдержанности из-за ситуации на Ближнем Востоке
в мире, ближний восток, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
МАГАТЭ призвало к сдержанности из-за ситуации на Ближнем Востоке

МАГАТЭ следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. МАГАТЭ следит за развитием событий на Ближнем Востоке, призывает к сдержанности, чтобы избежать рисков для ядерной безопасности населения региона, говорится в заявлении агентства.
"МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности, чтобы избежать любых рисков для ядерной безопасности населения региона", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Отмечается также, что агентство находится в постоянном контакте со странами региона. "На данный момент признаков какого-либо радиологического воздействия не зафиксировано", - добавили представители МАГАТЭ.
Уточняется, что агентство намерено продолжить мониторинг ситуации и будет информировать о дальнейшем развитии событий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
СМИ: у МАГАТЭ нет данных о состоянии атакованных ядерных объектов в Иране
27 февраля, 19:46
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
