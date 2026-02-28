Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне магазины прячут товары в защитные сетки из-за всплеска краж - РИА Новости, 28.02.2026
08:28 28.02.2026 (обновлено: 08:35 28.02.2026)
В Лондоне магазины прячут товары в защитные сетки из-за всплеска краж
В Лондоне магазины прячут товары в защитные сетки из-за всплеска краж
В Лондоне магазины прячут товары в защитные сетки из-за всплеска краж

ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Магазины Лондона прячут все больше товаров в защитные сетки и боксы на фоне всплеска краж, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее британский консорциум розничной торговли (British Retail Consortium) в ежегодном отчете сообщил, что в стране в 2025 году было зарегистрировано 5,5 миллиона случаев краж из магазинов. Это второй по величине показатель в истории, первый был зафиксирован годом ранее.
В консорциуме розничной торговли подтвердили РИА Новости, что защищать от краж магазинам приходится широкий спектр товаров.
"На многих товарах, которые считаются "особо ценными", ставятся устройства против краж - будь то пластиковая коробка, защитная бирка и так далее… Наиболее распространенными из них являются шоколад, кофе, оливковое масло, мясо, рыба и косметические средства", - сообщили в пресс-службе консорциума.
В пресс-службе гипермаркета Tesco по запросу РИА Новости подтвердили проблему, отметив, что от нее страдает далеко не только эта сеть. Только в пресс-службе более элитной сети – Waitrose – заявили, что не принимали никаких мер для борьбы с кражами.
Как убедился корреспондент РИА Новости, посетив гипермаркет Tesco в неблагополучном районе Хакни на юге столицы, многие повседневные товары теперь выставлены в защитных сетках, которые снимаются кассирами при покупке.
В частности, в сетках оказались коробки с детским питанием, пакеты с кофе, некоторые наборы для ванной комнаты, электрические зубные щетки, крепкий алкоголь. Как отметил один из продавцов магазина, кражи здесь происходят ежедневно, некоторые из них фиксируются на камеру, и дело доходит до полиции и суда. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем подобного инцидента: по парковке рядом с гипермаркетом от охранников убегала женщина, которая, предположительно, что-то украла. Прохожие отметили, что такие сцены здесь не редкость, так как жизнь становится тяжелее.
В другом гипермаркете в том же районе – Sainsbury"s – продавец отметил, что магазин помещал подарочные коробки шоколада, которые продавались к рождеству, в защитные боксы. В еще одном магазине Sainsbury"s в районе Ислингтон в пластиковые боксы помещены даже коробки со стиральным порошком и бутылки с кондиционером.
