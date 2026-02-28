Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" одержал пятую победу подряд в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:33 28.02.2026
"Локомотив" одержал пятую победу подряд в КХЛ
"Локомотив" одержал пятую победу подряд в КХЛ
Ярославский "Локомотив" одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Локомотив" одержал пятую победу подряд в КХЛ

Хоккеисты "Локомотива" обыграли СКА, одержав пятую победу подряд в КХЛ

Хоккеисты Локомотива
Хоккеисты "Локомотива". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Георгий Иванов (9, 46 и 60-я минуты), шайбы также забросили Рихард Паник (5) и Рушан Рафиков (32). Иванов прервал 23-матчевую безголевую серию. У СКА отличились Матвей Короткий (8) и Никита Дишковский (46).
Александр Овечкин
Ковальчук: желание выступить на ОИ-2030 может стать мотивацией для Овечкина
Вчера, 17:13
"Локомотив" одержал пятую победу подряд в КХЛ. Ярославская команда, набрав 87 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 69 баллами занимает восьмое место. Оба клуба ранее гарантировали себе участие в плей-офф.
В следующем матче "Локомотив" 2 марта сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", СКА в этот же день примет астанинский "Барыс".
В другом матче московский "Спартак" дома обыграл "Барыс" со счетом 5:3 (1:2, 3:0, 1:1).
ОИ-2026.Хоккей.Полуфиналы.США-Словакия
"Американцам повезло": Ковальчук подвел итоги хоккейного турнира на ОИ
Вчера, 17:52
 
Хоккей Спорт Рихард Паник Рушан Рафиков КХЛ 2025-2026 Барыс Локомотив (Ярославль) Георгий Иванов СКА (Санкт-Петербург)
 
