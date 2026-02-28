https://ria.ru/20260228/lokomotiv-2077499284.html
"Локомотив" одержал пятую победу подряд в КХЛ
Ярославский "Локомотив" одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
хоккей
спорт
рихард паник
рушан рафиков
континентальная хоккейная лига (кхл)
барыс
локомотив (ярославль)
георгий иванов
Хоккеисты "Локомотива" обыграли СКА, одержав пятую победу подряд в КХЛ