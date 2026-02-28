Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород" на старте весенней части РПЛ
Футбол
 
19:05 28.02.2026
"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород" на старте весенней части РПЛ
"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород" на старте весенней части РПЛ
Московский "Локомотив" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород" на старте весенней части РПЛ

"Локомотив" в меньшинстве обыграл "Нижний Новгород" на старте весенней части РПЛ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московский "Локомотив" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
28 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
2 : 1
Нижний Новгород
15‎’‎ • Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
72‎’‎ • Лукас Фассон
69‎’‎ • Олакунле Олусегун (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе железнодорожников мячи забили Дмитрий Воробьев (15-я минута) и Лукас Фассон (72). У гостей отличился Олакунле Олусегун (69, с пенальти).
На 44-й минуте был удален нападающий "Локомотива" Александр Руденко, он получил две желтые карточки в течение трех минут.
"Локомотив" одержал третью победу подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Московская команда, набрав 40 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с 14 баллами располагается на 15-м месте и находится в зоне вылета.
В следующем туре "Нижний Новгород" 7 марта примет "Сочи", двумя днями позднее "Локомотив" дома сыграет с грозненским "Ахматом".
