"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород" на старте весенней части РПЛ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московский "Локомотив" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе железнодорожников мячи забили Дмитрий Воробьев (15-я минута) и Лукас Фассон (72). У гостей отличился Олакунле Олусегун (69, с пенальти).

На 44-й минуте был удален нападающий "Локомотива" Александр Руденко, он получил две желтые карточки в течение трех минут.

"Локомотив" одержал третью победу подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Московская команда, набрав 40 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с 14 баллами располагается на 15-м месте и находится в зоне вылета.