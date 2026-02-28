Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области семь человек пострадали в ДТП
15:11 28.02.2026 (обновлено: 15:55 28.02.2026)
В Мурманской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек госпитализирован с места лобового столкновения двух автомобилей Kia в Кольском округе Мурманской области, сообщили в региональном управлении по... РИА Новости, 28.02.2026
происшествия, мурманская область, kia rio
Происшествия, Мурманская область, Kia Rio
В Мурманской области семь человек пострадали в ДТП

В Мурманской области семь человек пострадали в лобовом столкновении двух Kia

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. Семь человек госпитализирован с места лобового столкновения двух автомобилей Kia в Кольском округе Мурманской области, сообщили в региональном управлении по ГОЧС и ПБ.
В субботу утром в управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области по системе 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 11 километре автодороги Кола-Мурмаши.
"Произошло лобовое столкновение Kia Carnival и Kia Optima… В результате ДТП пострадали семь человек, все госпитализированы", - говорится в сообщении.
Специалисты на месте отключили АКБ автомобилей, деблокировли пострадавших водителя и пассажира. Причины происшествия устанавливаются.
