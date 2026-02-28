https://ria.ru/20260228/ljudi-2077431366.html
В Мурманской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек госпитализирован с места лобового столкновения двух автомобилей Kia в Кольском округе Мурманской области, сообщили в региональном управлении по... РИА Новости, 28.02.2026
МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. Семь человек госпитализирован с места лобового столкновения двух автомобилей Kia в Кольском округе Мурманской области, сообщили в региональном управлении по ГОЧС и ПБ.
В субботу утром в управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области по системе 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 11 километре автодороги Кола-Мурмаши.
"Произошло лобовое столкновение Kia Carnival и Kia Optima… В результате ДТП пострадали семь человек, все госпитализированы", - говорится в сообщении
.
Специалисты на месте отключили АКБ автомобилей, деблокировли пострадавших водителя и пассажира. Причины происшествия устанавливаются.