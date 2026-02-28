Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 28.02.2026 (обновлено: 13:56 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/ljajeny-2077408055.html
Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране
Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что события в связи с ситуацией в Иране вызывают озабоченность, Евросоюз поддерживает связь с партнерами в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:40:00+03:00
2026-02-28T13:56:00+03:00
в мире
иран
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571949.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8a2b9ac7807bae61356e935be0ebbfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране

Фон дер Ляйен: Европа обеспокоена ситуацией в Иране

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что события в связи с ситуацией в Иране вызывают озабоченность, Евросоюз поддерживает связь с партнерами в регионе.
"Развитие событий в Иране вызывают огромную озабоченность. Мы остаемся в тесном контакте с нашими партнерами в регионе", — написала она в соцсети X.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Здание Минобороны Израиля в Тель Авиве - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
ЦАХАЛ заявила, что проводит постоянную оценку ситуации
13 июня 2025, 03:58
 
В миреИранУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала