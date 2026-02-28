Рейтинг@Mail.ru
Германия, Франция и Британия заявили о непричастности к ударам по Ирану
17:14 28.02.2026 (обновлено: 19:10 28.02.2026)
Германия, Франция и Британия заявили о непричастности к ударам по Ирану
Германия, Франция и Британия заявили о непричастности к ударам по Ирану
Германия, Франция и Британия заявили о непричастности к ударам по Ирану

Макрон, Мерц и Стармер заявили о непричастности их стран к атакам на Иран

© REUTERS / Jana RodenbuschКанцлер Германии Фридрих Мерц
© REUTERS / Jana Rodenbusch
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Германия, Франция и Великобритания непричастны к ударам США и Израиля по Ирану, следует из их совместного заявления.
"Мы не участвовали в этих ударах, однако находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность региональной стабильности и защите гражданского населения", — говорится в тексте.
Документ подписали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер. Они призвали к возобновлению переговоров, при этом обращение адресовано иранскому руководству.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
