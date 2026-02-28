Рейтинг@Mail.ru
Лажуа останется в "Авангарде" еще на один сезон - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:34 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/lazhua-2077420012.html
Лажуа останется в "Авангарде" еще на один сезон
Лажуа останется в "Авангарде" еще на один сезон - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Лажуа останется в "Авангарде" еще на один сезон
Омский "Авангард" продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T14:34:00+03:00
2026-02-28T14:34:00+03:00
хоккей
спорт
максим лажуа
алексей сопин
авангард
оттава сенаторз
каролина харрикейнз
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077419717_0:0:3292:1853_1920x0_80_0_0_0db3376610ce7cf59331e776c5e94551.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077333014.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077419717_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_57bfe888617daee06c00c1e14b1ad0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим лажуа, алексей сопин, авангард, оттава сенаторз, каролина харрикейнз, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Максим Лажуа, Алексей Сопин, Авангард, Оттава Сенаторз, Каролина Харрикейнз, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Лажуа останется в "Авангарде" еще на один сезон

"Авангард" продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Металлург Мг" (Магнитогорск)
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Металлург Мг (Магнитогорск) - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Омский "Авангард" продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с Лажуа продлено на один сезон. В нынешнем сезоне, который является для канадца первым в КХЛ, он набрал 37 очков (10 голов + 27 передач) в 60 матчах.
"По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах. Сегодня мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа, который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды "Авангард". Уверен, что потенциал Максима еще не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах. Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды. Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
Лажуа 28 лет. В прошлом сезоне канадец провел 76 матчей за "Коачелла Вэлли Файрбёрдс" из Американской хоккейной лиги (АХЛ) и набрал 39 очков (5 голов + 34 передачи) при показателе полезности "+14". На счету защитника 79 встреч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Оттаву Сенаторз", "Каролину Харрикейнз" и "Торонто Мейпл Лифс", в которых он отметился 16 очками (7+9).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: Трамп сказал директору ФБР, что разочарован его поведением на ОИ
Вчера, 05:25
 
ХоккейСпортМаксим ЛажуаАлексей СопинАвангардОттава СенаторзКаролина ХаррикейнзКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала