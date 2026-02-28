https://ria.ru/20260228/lazhua-2077420012.html
Лажуа останется в "Авангарде" еще на один сезон
Лажуа останется в "Авангарде" еще на один сезон - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Лажуа останется в "Авангарде" еще на один сезон
Омский "Авангард" продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T14:34:00+03:00
2026-02-28T14:34:00+03:00
2026-02-28T14:34:00+03:00
хоккей
спорт
максим лажуа
алексей сопин
авангард
оттава сенаторз
каролина харрикейнз
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077419717_0:0:3292:1853_1920x0_80_0_0_0db3376610ce7cf59331e776c5e94551.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077333014.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077419717_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_57bfe888617daee06c00c1e14b1ad0a5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, максим лажуа, алексей сопин, авангард, оттава сенаторз, каролина харрикейнз, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Максим Лажуа, Алексей Сопин, Авангард, Оттава Сенаторз, Каролина Харрикейнз, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Лажуа останется в "Авангарде" еще на один сезон
"Авангард" продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Омский "Авангард" продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с Лажуа продлено на один сезон. В нынешнем сезоне, который является для канадца первым в КХЛ, он набрал 37 очков (10 голов + 27 передач) в 60 матчах.
"По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах. Сегодня мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа, который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды "Авангард". Уверен, что потенциал Максима еще не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах. Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды. Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
Лажуа 28 лет. В прошлом сезоне канадец провел 76 матчей за "Коачелла Вэлли Файрбёрдс" из Американской хоккейной лиги (АХЛ) и набрал 39 очков (5 голов + 34 передачи) при показателе полезности "+14". На счету защитника 79 встреч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Оттаву Сенаторз", "Каролину Харрикейнз" и "Торонто Мейпл Лифс", в которых он отметился 16 очками (7+9).