Лажуа останется в "Авангарде" еще на один сезон

Соглашение с Лажуа продлено на один сезон. В нынешнем сезоне, который является для канадца первым в КХЛ, он набрал 37 очков (10 голов + 27 передач) в 60 матчах.

"По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах. Сегодня мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа, который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды "Авангард". Уверен, что потенциал Максима еще не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах. Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды. Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.