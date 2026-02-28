Рейтинг@Mail.ru
28.02.2026
15:32 28.02.2026
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах отразить атаку США и Израиля
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах отразить атаку США и Израиля
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах отразить атаку США и Израиля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который уведомил Москву о планах Тегерана по отражению атаки США и РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
иран
израиль
сергей лавров
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, сергей лавров, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах отразить атаку США и Израиля

Глава МИД Ирана Аракчи сообщил Лаврову о планах отразить атаку США и Израиля

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который уведомил Москву о планах Тегерана по отражению атаки США и Израиля, сообщил МИД РФ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Иранский министр сообщил о шагах руководства ИРИ по отражению агрессии США и Израиля, которые в очередной раз сорвали переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Лавров прокомментировал обострение конфликта между Ираном и Израилем
14 июня 2025, 17:59
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреСШАИранИзраильСергей ЛавровАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
