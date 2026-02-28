https://ria.ru/20260228/lavrov-2077437389.html
Лавров призвал США и Израиль прекратить атаки против Ирана
Лавров призвал США и Израиль прекратить атаки против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Лавров призвал США и Израиль прекратить атаки против Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о необходимости незамедлительного прекращения атак США и Израиля против Ирана,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:27:00+03:00
в мире
россия
сша
израиль
сергей лавров
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
россия
сша
израиль
Лавров призвал США и Израиль прекратить атаки против Ирана
Глава МИД Лавров заявил о необходимости немедленного прекращения атак на Иран