Лавров призвал США и Израиль прекратить атаки против Ирана

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о необходимости незамедлительного прекращения атак США и Израиля против Ирана, сообщили в субботу в российском дипведомстве.