15:27 28.02.2026
Лавров призвал США и Израиль прекратить атаки против Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о необходимости незамедлительного прекращения атак США и Израиля против Ирана, сообщили в субботу в российском дипведомстве.
"Указал на необходимость незамедлительного прекращения атак против Исламской Республики и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования", — говорится в комментарии на сайте министерства.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МИД России выступил с заявлением об агрессии США и Израиля
Вчера, 14:12
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреРоссияСШАИзраильСергей ЛавровАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
