В Кузбассе проводят проверку после сообщения об избиении бабушки в больнице
КЕМЕРОВО, 28 фев – РИА Новости. Комплексная проверка ситуации проводится после сообщения об избиении пожилой пациентки в больнице города Мариинска Кемеровской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранений региона.
В пятницу пресс-служба следственного управления СК
по Кемеровской области
сообщила, что после сообщения в соцсетях родственников пожилой женщины, пожаловавшихся на то, что бабушка была избита в больнице, было заведено уголовное дело о халатности.
"В настоящий момент минздравом Кузбасса ведется комплексная проверка ситуации, к установлению обстоятельств произошедшего привлечены правоохранительные органы", – сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Собеседница агентства подчеркнула, что первоочередные усилия минздрава Кузбасса и персонала медицинского учреждения сейчас сосредоточены на обеспечении эффективного лечения пациентки и подготовке ее к дальнейшей реабилитации.