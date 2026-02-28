Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе проводят проверку после сообщения об избиении бабушки в больнице
14:20 28.02.2026 (обновлено: 17:23 28.02.2026)
В Кузбассе проводят проверку после сообщения об избиении бабушки в больнице
В Кузбассе проводят проверку после сообщения об избиении бабушки в больнице - РИА Новости, 28.02.2026
В Кузбассе проводят проверку после сообщения об избиении бабушки в больнице
Комплексная проверка ситуации проводится после сообщения об избиении пожилой пациентки в больнице города Мариинска Кемеровской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2026
происшествия
кемеровская область
мариинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кемеровская область
мариинск
россия
происшествия, кемеровская область, мариинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Кемеровская область, Мариинск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия

В Кузбассе проводят проверку после сообщения об избиении бабушки в больнице

КЕМЕРОВО, 28 фев – РИА Новости. Комплексная проверка ситуации проводится после сообщения об избиении пожилой пациентки в больнице города Мариинска Кемеровской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранений региона.
В пятницу пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области сообщила, что после сообщения в соцсетях родственников пожилой женщины, пожаловавшихся на то, что бабушка была избита в больнице, было заведено уголовное дело о халатности.
"В настоящий момент минздравом Кузбасса ведется комплексная проверка ситуации, к установлению обстоятельств произошедшего привлечены правоохранительные органы", – сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Собеседница агентства подчеркнула, что первоочередные усилия минздрава Кузбасса и персонала медицинского учреждения сейчас сосредоточены на обеспечении эффективного лечения пациентки и подготовке ее к дальнейшей реабилитации.
ПроисшествияКемеровская областьМариинскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
