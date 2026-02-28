В Кузбассе проводят проверку после сообщения об избиении бабушки в больнице

КЕМЕРОВО, 28 фев – РИА Новости. Комплексная проверка ситуации проводится после сообщения об избиении пожилой пациентки в больнице города Мариинска Кемеровской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранений региона.

В пятницу пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области сообщила, что после сообщения в соцсетях родственников пожилой женщины, пожаловавшихся на то, что бабушка была избита в больнице, было заведено уголовное дело о халатности.

"В настоящий момент минздравом Кузбасса ведется комплексная проверка ситуации, к установлению обстоятельств произошедшего привлечены правоохранительные органы", – сообщили в пресс-службе регионального минздрава.