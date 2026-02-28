https://ria.ru/20260228/kuzbass-2077342261.html
В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары
В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 28.02.2026
В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары
Местного жителя задержали в Кузбассе по подозрению в убийстве супружеской пары в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 28.02.2026
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
прокопьевск
кемеровская область
В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары
Местного жителя задержали в Кузбассе по подозрению в убийстве супружеской пары