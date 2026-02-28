Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары
08:31 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/kuzbass-2077342261.html
В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары
В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 28.02.2026
В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары
Местного жителя задержали в Кузбассе по подозрению в убийстве супружеской пары в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:31:00+03:00
2026-02-28T08:31:00+03:00
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
прокопьевск
кемеровская область
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары

Местного жителя задержали в Кузбассе по подозрению в убийстве супружеской пары

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 фев – РИА Новости. Местного жителя задержали в Кузбассе по подозрению в убийстве супружеской пары в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ранее в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что убита учительница английского языка местной школы и ее муж. По данным подписчиков, мужчина был застрелен в гараже, а его жена зарезана в своей кровати.
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок
00:17
СУ СК сообщил, что по факту убийства 60-летнего мужчины и его 56-летней жены возбуждено уголовное дело.
"В ходе проведенных следователями и криминалистами СК совместно с сотрудниками уголовного розыска регионального МВД следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению убийства 39-летнего местного жителя. При силовой поддержке бойцов управления Росгвардии он задержан", – говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в настоящее время следователем СК с участием фигуранта проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Москве задержали мужчину, сбежавшего от полиции перед Таганским судом
В Москве задержали мужчину, сбежавшего от полиции перед Таганским судом
Вчера, 21:05
 
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
