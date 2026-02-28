https://ria.ru/20260228/kuvejt-2077393181.html
Кувейт закрыл воздушное пространство
Воздушное пространство Кувейта временно закрыто на фоне обстановки в регионе, сообщило управление гражданской авиации страны. РИА Новости, 28.02.2026
