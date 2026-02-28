Рейтинг@Mail.ru
У аэропорта Эрбиля на севере Ирака прогремел взрыв
13:56 28.02.2026 (обновлено: 14:04 28.02.2026)
У аэропорта Эрбиля на севере Ирака прогремел взрыв
У аэропорта Эрбиля на севере Ирака прогремел взрыв - РИА Новости, 28.02.2026
У аэропорта Эрбиля на севере Ирака прогремел взрыв
Взрыв был слышен около аэропорта Эрбиля в автономном регионе Иракский Курдистан на севере Ирака, виден дым, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
эрбиль
ирак
иракский курдистан
эрбиль
ирак
иракский курдистан
в мире, эрбиль, ирак, иракский курдистан
В мире, Эрбиль, Ирак, Иракский Курдистан
У аэропорта Эрбиля на севере Ирака прогремел взрыв

У аэропорта Эрбиля на севере Ирака прогремел взрыв, виден дым

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт Эрбиля
Аэропорт Эрбиля - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт Эрбиля. Архивное фото
БАГДАД, 28 фев - РИА Новости. Взрыв был слышен около аэропорта Эрбиля в автономном регионе Иракский Курдистан на севере Ирака, виден дым, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Был слышен взрыв около аэропорта Эрбиля. Видны столбы дыма", - заявили они.
Американские силы вблизи аэропорта Эрбиля на севере Ирака подверглись ракетному удару, передавало ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванных представителей служб безопасности.
При авиаударах по Ираку погибли по меньшей мере два человека
Вчера, 13:15
 
