У аэропорта Эрбиля на севере Ирака прогремел взрыв
Взрыв был слышен около аэропорта Эрбиля в автономном регионе Иракский Курдистан на севере Ирака, виден дым, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:56:00+03:00
2026-02-28T13:56:00+03:00
2026-02-28T14:04:00+03:00
