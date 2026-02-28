Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи встретился с участником программы "Время героев" - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
13:59 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/kumpilov-2077412891.html
Глава Адыгеи встретился с участником программы "Время героев"
Глава Адыгеи встретился с участником программы "Время героев" - РИА Новости, 28.02.2026
Глава Адыгеи встретился с участником программы "Время героев"
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов встретился с участником федеральной программы "Время Героев", ветераном специальной военной операции Сергеем Ковалевым. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:59:00+03:00
2026-02-28T13:59:00+03:00
республика адыгея
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988769119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_547dd8311be84876ec09b5c2f48bbf58.jpg
https://ria.ru/20241209/adygeya-1988159601.html
республика адыгея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988769119_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5cd0e698da0c5bf3767ceec07ee67411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, россия, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи встретился с участником программы "Время героев"

Мурат Кумпилов встретился с участником программы "Время Героев" Ковалевым

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов встретился с участником федеральной программы "Время Героев", ветераном специальной военной операции Сергеем Ковалевым.
"Большая ответственность и радость – быть наставником такого молодого человека. В ходе встречи мы подвели итоги первых двух этапов стажировки, вскоре Сергей Юрьевич приступит к реализации третьего модуля программы обучения участников и ветеранов СВО "Время Героев"", – написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.
Глава региона отметил: Ковалев с полной отдачей прошел оба этапа стажировки. Он детально изучил структуру региональных органов исполнительной власти, погрузился в работу республиканского парламента и правительства, познакомился с деятельностью муниципалитетов, посещал все заседания Кабинета Министров Адыгеи, встречался с общественностью и представителями бизнес-сообщества, проводил тематические встречи с детьми и молодежью. По словам Кумпилова, Ковалев проявил себя как вдумчивый, инициативный участник, умеющий выстраивать диалог на любом уровне. По итогам встречи они поставили задачи на третий модуль программы.
"Инициированная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным программа "Время Героев" – это не просто кадровый проект, это признание того, что люди, прошедшие через испытания, умеющие принимать решения под давлением и нести ответственность за других, нужны стране не только на поле боя. Именно из таких надежных людей будет складываться управленческий облик и Адыгеи, и всей страны в ближайшие десятилетия", – заявил глава Республики.
Кумпилов также сказал, что в республике была запущена своя версия программы профессиональной подготовки "Герои Адыгеи" для участников и ветеранов СВО.
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Адыгея получит 6 млрд рублей на индивидуальную программу развития
9 декабря 2024, 13:56
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяРоссияМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала