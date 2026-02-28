Глава Адыгеи встретился с участником программы "Время героев"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов встретился с участником федеральной программы "Время Героев", ветераном специальной военной операции Сергеем Ковалевым.

"Большая ответственность и радость – быть наставником такого молодого человека. В ходе встречи мы подвели итоги первых двух этапов стажировки, вскоре Сергей Юрьевич приступит к реализации третьего модуля программы обучения участников и ветеранов СВО "Время Героев"", – написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона отметил: Ковалев с полной отдачей прошел оба этапа стажировки. Он детально изучил структуру региональных органов исполнительной власти, погрузился в работу республиканского парламента и правительства, познакомился с деятельностью муниципалитетов, посещал все заседания Кабинета Министров Адыгеи, встречался с общественностью и представителями бизнес-сообщества, проводил тематические встречи с детьми и молодежью. По словам Кумпилова, Ковалев проявил себя как вдумчивый, инициативный участник, умеющий выстраивать диалог на любом уровне. По итогам встречи они поставили задачи на третий модуль программы.

"Инициированная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным программа "Время Героев" – это не просто кадровый проект, это признание того, что люди, прошедшие через испытания, умеющие принимать решения под давлением и нести ответственность за других, нужны стране не только на поле боя. Именно из таких надежных людей будет складываться управленческий облик и Адыгеи, и всей страны в ближайшие десятилетия", – заявил глава Республики.