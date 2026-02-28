Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" вернулся на первую строчку в РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:41 28.02.2026 (обновлено: 16:45 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/krasnodar-2077457626.html
"Краснодар" вернулся на первую строчку в РПЛ
"Краснодар" вернулся на первую строчку в РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Краснодар" вернулся на первую строчку в РПЛ
Футбольный клуб "Краснодар" обыграл "Ростов" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T16:41:00+03:00
2026-02-28T16:45:00+03:00
футбол
спорт
эдуард сперцян
алексей миронов
никита кривцов
ростов
нижний новгород
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889173544_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_76de08d6cf54c329f18b2b25d9e6974c.jpg
https://ria.ru/20260228/pszh-2077443975.html
https://ria.ru/20260228/orenburg-2077415585.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889173544_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_c5bfc54213e676a091b802856f61bc5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эдуард сперцян, алексей миронов, никита кривцов, ростов, нижний новгород, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Эдуард Сперцян, Алексей Миронов, Никита Кривцов, Ростов, Нижний Новгород, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Краснодар" вернулся на первую строчку в РПЛ

"Краснодар" обыграл "Ростов" и вернулся на первую строчку в РПЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболисты "Краснодара"
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Футболисты "Краснодара". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл "Ростов" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Эдуард Сперцян (8-я минута, с пенальти) и Никита Кривцов (73). В составе соперника гол забил Алексей Миронов (45+3, с пенальти). На 51-й минуте с поля после второй желтой карточки был удален защитник гостей Дмитрий Чистяков. "Ростов" остался вдевятером после удаления Ильи Вахании на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Руководство Лиги 1 перенесло матч "Пари Сен-Жермен" с "Нантом"
Вчера, 15:50
За "Краснодар" в официальном матче дебютировал Хуан Боселли, вышедший на замену на 74-й минуте. В начале февраля он перешел в стан команды из "Нижнего Новгорода".
"Быки" набрали 43 очка и вернулись на первую строчку в таблице РПЛ, опередив петербургский "Зенит" (42 очка). "Ростов" (21) идет 11-м.
В следующем туре "Краснодар" 8 марта сыграет в гостях с казанским "Рубином", ростовчане днем ранее примут калининградскую "Балтику".
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Оренбург" обыграл "Акрон" в РПЛ, гол Дзюбы отменили из-за офсайда
Вчера, 14:11
 
ФутболСпортЭдуард СперцянАлексей МироновНикита КривцовРостовНижний НовгородКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала