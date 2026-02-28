Ковальчук: желание выступить на ОИ-2030 может стать мотивацией для Овечкина

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Желание выступить на Олимпийских играх 2030 года может стать для российского хоккеиста Александра Овечкина мотивацией продолжать карьеру, заявил олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.

Овечкину 40 лет, он является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира, но в его коллекции наград нет олимпийских медалей.