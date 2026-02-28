Рейтинг@Mail.ru
Ковальчук: желание выступить на ОИ-2030 может стать мотивацией для Овечкина
28.02.2026
Ковальчук: желание выступить на ОИ-2030 может стать мотивацией для Овечкина
хоккей
спорт
россия
милан
александр овечкин
илья ковальчук
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
россия
милан
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Желание выступить на Олимпийских играх 2030 года может стать для российского хоккеиста Александра Овечкина мотивацией продолжать карьеру, заявил олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.
Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с "Вашингтон Кэпиталз" сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ранее россиянин заявил, что пока не принял решение о своем будущем в лиге.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Овечкин достоин возглавить сборную на Олимпиаде, заявил Свищев
7 апреля 2025, 09:05
"Дай бог, если для него это будет мотивацией. Мы все - фанаты Саши - хотим, чтобы он играл как можно дольше. Почему не замахнуться на 2030 год? Это классная мотивация", - сказал Ковальчук журналистам, отвечая на вопрос, способен ли Овечкин продолжить карьеру до следующих Олимпийских игр.
Ковальчук выразил надежду на то, что сборная России, пропустившая Игры-2026 из-за отстранения, сможет выступить на следующей Олимпиаде.
"На любой Олимпиаде, куда сборная России приезжала, мы всегда были фаворитами. С любой командой можно бороться, играть. Как бы сложилось в Милане - неизвестно. Дай бог, чтобы на следующей Олимпиаде сборная России выступила в полном составе с флагом и гимном. Мы все, кто причастны тем или иным способом к хоккею, да и к любому другому виду спорта, должны делать все возможное, чтобы это произошло", - подчеркнул он.
Овечкину 40 лет, он является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира, но в его коллекции наград нет олимпийских медалей.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Овечкин рассказал о попытках хоккеистов повлиять на допуск России к ОИ-2026
19 июля 2025, 16:49
 
ХоккейСпортРоссияМиланАлександр ОвечкинИлья КовальчукНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон Кэпиталз
 
