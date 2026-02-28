Рейтинг@Mail.ru
28.02.2026
15:48 28.02.2026
НАТО много лет стремится нарастить присутствие в Арктике, заявил посол
НАТО много лет стремится нарастить присутствие в Арктике, заявил посол - РИА Новости, 28.02.2026
НАТО много лет стремится нарастить присутствие в Арктике, заявил посол
Россия много лет фиксирует в Арктике стремление внерегиональных членов НАТО нарастить там военное присутствие, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 28.02.2026
НАТО много лет стремится нарастить присутствие в Арктике, заявил посол

Корчунов: НАТО много лет стремится нарастить присутствие в Арктике

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия много лет фиксирует в Арктике стремление внерегиональных членов НАТО нарастить там военное присутствие, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Посол обратил внимание на то, что в последние годы страны НАТО, включая Норвегию, стремительно нарастили свое военное присутствие и интенсивность учебно-оперативной деятельности в северных широтах.
Арктику все настырнее лезут внерегиональные члены блока. Происходит это под откровенно надуманным предлогом российской, а теперь еще и китайской угрозы. Запущенные альянсом рамочные военные инициативы "Балтийский часовой", "Восточный часовой", "Арктический часовой" являются симптоматичным проявлением этой негативной тенденции, которую мы фиксируем уже на протяжении нескольких лет", - сказал Корчунов.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 18.30.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Посол рассказал о расколе в НАТО из-за Арктики
Вчера, 08:52
 
