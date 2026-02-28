https://ria.ru/20260228/konovalov-2077403904.html
Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону
Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону
Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону
Савелий Коновалов стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте.
златоуст
Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону
Коновалов выиграл пасьют на финальном этапе Кубка России по биатлону
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Савелий Коновалов стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте.
Коновалов преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 12,1 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Иван Колотов (отставание - 8,9 секунды; 0 промахов), тройку лидеров замкнул Карим Халили (+36,7; 2).
Финишировавший десятым Кирилл Бажин стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования.
Кубок России завершится 1 марта мужской гонкой с общего старта.