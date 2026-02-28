Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Савелий Коновалов стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте.

Коновалов преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 12,1 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Иван Колотов (отставание - 8,9 секунды; 0 промахов), тройку лидеров замкнул Карим Халили (+36,7; 2).