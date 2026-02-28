Рейтинг@Mail.ru
Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону
Биатлон
 
13:19 28.02.2026
Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону
Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону
Савелий Коновалов стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
златоуст
Новости
Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону

Коновалов выиграл пасьют на финальном этапе Кубка России по биатлону

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБиатлон. Кубок России. Финал. Мужчины. Спринт
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Савелий Коновалов стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте.
Коновалов преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 12,1 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Иван Колотов (отставание - 8,9 секунды; 0 промахов), тройку лидеров замкнул Карим Халили (+36,7; 2).
Финишировавший десятым Кирилл Бажин стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования.
Кубок России завершится 1 марта мужской гонкой с общего старта.
Спартакиада сильнейших. Биатлон. Масс-старт. Мужчины - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Собака выбежала на трассу во время гонки на этапе Кубка России по биатлону
БиатлонСпортЗлатоустКарим ХалилиКубок России по биатлону
 
