В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
2026-02-28T12:33:00+03:00
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство спорта и культуры Израиля объявило об отмене всех запланированных спортивных мероприятий до особого распоряжения в связи с началом вооруженного конфликта с Ираном.
Ранее министерство обороны Израиля сообщило о нанесении "превентивного" удара по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение и закрыто воздушное пространство. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
"В соответствии с оценкой ситуации командование тыла приняло решение об изменении инструкций - переход от полной к необходимой активности по всей стране, без проведения спортивных, культурных, образовательных мероприятий, без массовых скоплений людей, без работы предприятий, за исключением жизненно важного сектора экономики. Все матчи, спортивные и культурные мероприятия отменяются до особого распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Режим продлится до понедельника, 2 марта, 20:00 по местному времени.