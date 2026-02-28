Рейтинг@Mail.ru
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/konflikt-2077390129.html
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
Министерство спорта и культуры Израиля объявило об отмене всех запланированных спортивных мероприятий до особого распоряжения в связи с началом вооруженного... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T12:33:00+03:00
2026-02-28T12:33:00+03:00
израиль
иран
сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907981465_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3f1d3f6e7e085e6939eb98cc6d510a2c.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
израиль
иран
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907981465_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_f0f13d3a5a66f3841f8cc72845ba5cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
израиль, иран, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Иран, США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024

В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном

© Фото : Пресс-служба Израильской футбольной ассоциацииБолельщики сборной Израиля по футболу
Болельщики сборной Израиля по футболу - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Пресс-служба Израильской футбольной ассоциации
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство спорта и культуры Израиля объявило об отмене всех запланированных спортивных мероприятий до особого распоряжения в связи с началом вооруженного конфликта с Ираном.
Ранее министерство обороны Израиля сообщило о нанесении "превентивного" удара по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение и закрыто воздушное пространство. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
"В соответствии с оценкой ситуации командование тыла приняло решение об изменении инструкций - переход от полной к необходимой активности по всей стране, без проведения спортивных, культурных, образовательных мероприятий, без массовых скоплений людей, без работы предприятий, за исключением жизненно важного сектора экономики. Все матчи, спортивные и культурные мероприятия отменяются до особого распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Режим продлится до понедельника, 2 марта, 20:00 по местному времени.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
Вчера, 10:20
 
ИзраильИранСШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала