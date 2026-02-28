В Смоленской области прошли похороны жертв атаки дронов ВСУ на химзавод

Пожар на химзаводе в Дорогобуже в Смоленской области

© Фото : соцсети Пожар на химзаводе в Дорогобуже в Смоленской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Похороны семи жертв атаки украинских БПЛА на ПАО "Дорогобуж" 25 февраля прошли в Смоленской области в субботу, сообщил губернатор Василий Анохин.

"Сегодня в Дорогобужском муниципальном округе объявлен День траура. В культурном центре "Химик" прошла церемония прощания с сотрудниками предприятия и спасательных служб, которые погибли в результате террористической атаки ВСУ ", - написал Анохин в своем Telegram-канале

Он отметил, что вместе с родными и близкими, тысячами неравнодушных жителей региона принял участие в траурной церемонии и панихиде по героям, которые отдали свои жизни, ликвидируя последствия налета БПЛА. Чин отпевания совершил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор в сослужении духовенства.

"В результате трагедии погибли семь человек, шесть из них – пожарные. Мы склоняем головы в память о Владимире Иванове, Сергее Сысоеве, Антоне Блинникове, Иване Цуприкове, Александре Попове, Денисе Рябченкове. Нет сомнений, они настоящие герои, люди высочайшего мужества и долга", - сообщил Анохин.

Он отметил - с особой болью в Смоленской области вспоминают Наталью Саченко. Она возглавляла смену железнодорожного цеха в ночь атаки. Наталья была не только ответственным руководителем, но и талантливой спортсменкой, подчеркнул губернатор.

"В знак памяти о ней принято решение проводить региональную спартакиаду имени Натальи Саченко", - рассказал глава региона.