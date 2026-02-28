https://ria.ru/20260228/katar-2077431511.html
В столице Катара прогремели взрывы
В столице Катара прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
В столице Катара прогремели взрывы
Звуки сильных взрывов слышны в столице Катара на фоне новых ракетных атак Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:11:00+03:00
2026-02-28T15:11:00+03:00
2026-02-28T15:11:00+03:00
катар
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077417321_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2a12ccf715c5027e0c5bc2b7fc0dd1e.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077428141.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077417321_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5eb05e27f434bc427046f8241fb80cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
В столице Катара прогремели взрывы
В столице Катара слышны звуки сильных взрывов