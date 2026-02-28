Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО Катара отразили несколько атак на территорию страны из Ирана
12:39 28.02.2026 (обновлено: 12:52 28.02.2026)
Силы ПВО Катара отразили несколько атак на территорию страны из Ирана
Силы ПВО Катара отразили несколько атак на территорию страны из Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Силы ПВО Катара отразили несколько атак на территорию страны из Ирана
Силы ПВО Катара отразили несколько атак на территорию страны из Ирана, сообщило министерство обороны эмирата в социальной сети Х. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, катар, иран
В мире, Катар, Иран
Силы ПВО Катара отразили несколько атак на территорию страны из Ирана

Силы ПВО Катара отразили несколько атак из Ирана

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Силы ПВО Катара отразили несколько атак на территорию страны из Ирана, сообщило министерство обороны эмирата в социальной сети Х.
«
"Министерство обороны Катара заявляет, что благодаря высокой готовности, бдительности в сфере безопасности и совместной координации действий соответствующих органов оно успешно отразило ряд нападений на территорию страны", - отмечается в сообщении.
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник
23 июня 2025, 22:09
 
