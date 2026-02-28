Первый день весны — 1 марта: открытки и картинки с пожеланиями

Первый день весны. Архивное фото

Первый день весны

С наступлением весны природа пробуждается от зимней спячки, а в воздухе начинает ощущаться аромат свежести и нового начала. 1 марта символизирует обновление, когда первые лучи солнца разгоняют холод, а сердца наполняются теплом и оптимизмом. Яркие и трогательные открытки, чтобы поздравить близких с первым днем весны и поделиться частичкой весеннего волшебства — в подборке РИА Новости.

История и традиции праздника начала весны

1 марта на Руси называли Ярилин день — древний славянский праздник солнца и плодородия, который олицетворяет пробуждение природы, время обновления и новых надежд. Хотя астрономически весна наступает в день весеннего равноденствия , именно 1 марта считается приходом весны. Наши предки встречали весну шумно и радостно: по традиции устраивали народные гулянья, пели веснянки, водили хороводы и жгли обрядовые костры из соломы. Считалось, что чем активнее и ярче пройдет этот день, тем благоприятнее будет весь год.

Народные приметы первого дня весны

По народным приметам нельзя в первый день весны перетруждаться, ссориться, одалживать деньги и рукодельничать. Не стоит оставаться дома в одиночестве — надо выйти на улицу и погреться под лучами весеннего солнца. Существуют и погодные приметы на 1 марта:

Если в этот день солнечно и ясно, то весна придет рано и установится теплая погода.

Если метель началась или идет снег — весна будет холодной и затяжной.

Густой туман в начале марта означает ненастное лето.

Паводки в первый день весны предвещают нашествие грызунов летом.

Открытки с первым днем весны — скачать бесплатно

Первый день весны наполнен особым настроением. Природа медленно пробуждается, солнце светит чуть теплее, а в воздухе уже чувствуется свежесть. Появляются первые проталинки, слышно пение птиц, пробиваются подснежники. В нашей подборке можно бесплатно скачать красивые открытки с первым днем весны и поделиться весенним настроением с близкими.

"Пусть первый день весны принесет в твою жизнь много света и тепла!"

"Желаю, чтобы с первым днем весны в твоей жизни началась новая, яркая и счастливая глава!"

"Пусть каждый день весны радует теплом и новыми возможностями!"

"С первым днем весны! Пусть в душе расцветут подснежники радости и согревает теплое солнце!"

© Открытка создана РИА Новости Красивая картинка с днем весны — первые подснежники. Пора скачать открытку с первым днем весны для близких. © Открытка создана РИА Новости Красивая картинка с днем весны — первые подснежники. Пора скачать открытку с первым днем весны для близких. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Наступил день начала весны. Предлагаем скачать бесплатно открытки с первым днем весны и отправить близким. © Открытка создана РИА Новости Наступил день начала весны. Предлагаем скачать бесплатно открытки с первым днем весны и отправить близким. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка с первым днем весны. © Открытка создана РИА Новости Картинка с первым днем весны. Скачать

© Открытка создана РИА Новости С первым днем весны картинки с пожеланиями тепла. Пусть этот день весны будет ярким! © Открытка создана РИА Новости С первым днем весны картинки с пожеланиями тепла. Пусть этот день весны будет ярким! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Наступил 1 день весны. Эта картинка подарит ощущение тепла каждому, кто её получит. © Открытка создана РИА Новости Наступил 1 день весны. Эта картинка подарит ощущение тепла каждому, кто её получит. Скачать

© Открытка создана РИА Новости У нас можно скачать бесплатно открытки с первым днем весны. © Открытка создана РИА Новости У нас можно скачать бесплатно открытки с первым днем весны. Скачать

Открытки и поздравления с первым днем весны мужчине

Стильные и оригинальные открытки для поздравления мужчин с наступлением весны. Картинки с лаконичным дизайном и вдохновляющими цитатами: изображения природы и современная графика. Скачивайте изображение, чтобы поздравить любимого мужчину, брата, коллегу или друга с первым днем весны.

"Покоряй новые вершины с энергией весеннего солнца. С началом весны!"

"Желаю сил и вдохновения на все твои начинания. Весна — время действовать!"

"Решительности, сил и удачи во всех делах. С наступлением весны!"

© Открытка создана РИА Новости Строгая открытка с первым днем весны коллеге. Пусть первый день весны принесет новые цели и успехи. © Открытка создана РИА Новости Строгая открытка с первым днем весны коллеге. Пусть первый день весны принесет новые цели и успехи. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Мужественная открытка с первым днем весны мужчине. Идеально подойдет, чтобы поздравить папу или брата. © Открытка создана РИА Новости Мужественная открытка с первым днем весны мужчине. Идеально подойдет, чтобы поздравить папу или брата. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Самая стильная картинка любимому на первый день весны. Подарите слова внимания и тепла. © Открытка создана РИА Новости Самая стильная картинка любимому на первый день весны. Подарите слова внимания и тепла. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Универсальная открытка с 1 днем весны мужчине. © Открытка создана РИА Новости Универсальная открытка с 1 днем весны мужчине. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Драйвовая картинка для активных мужчин. Пора скачать открытку с первым днем весны и отправить другу. © Открытка создана РИА Новости Драйвовая картинка для активных мужчин. Пора скачать открытку с первым днем весны и отправить другу. Скачать

С первым днем весны: картинки с пожеланиями для женщины

В коллекции представлены яркие и нежные изображения с изящными букетами первых весенних цветов: подснежников, тюльпанов, нарциссов, пейзажи пробуждающейся природы, композиции с птицами и бабочками. Каждая открытка наполнена весенними красками, теплом и очарованием — всем, что олицетворяют представительницы прекрасного пола.

"С первым днем весны! Расцветай и ярче свети!"

"Весеннего настроения и душевного тепла!"

"Пусть весна принесет радость и обновление!"

© Открытка создана РИА Новости Красивая открытка маме. Пусть этот первый день весны наполнит сердце мамы радостью и светом. © Открытка создана РИА Новости Красивая открытка маме. Пусть этот первый день весны наполнит сердце мамы радостью и светом. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Милая открытка подруге. Лучшие открытки с 1 днем весны женщине с пожеланиями счастья и тепла. © Открытка создана РИА Новости Милая открытка подруге. Лучшие открытки с 1 днем весны женщине с пожеланиями счастья и тепла. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Романтичная открытка любимой. Самые красивые слова и картинка для той, кто вдохновляет. © Открытка создана РИА Новости Романтичная открытка любимой. Самые красивые слова и картинка для той, кто вдохновляет. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Наступил 1 день весны. Эта картинка с пожеланиями согреет в этот еще прохладный мартовский день. © Открытка создана РИА Новости Наступил 1 день весны. Эта картинка с пожеланиями согреет в этот еще прохладный мартовский день. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Позитивная открытка коллеге женщине. У нас вы можете скачать бесплатно открытки с первым днем весны. © Открытка создана РИА Новости Позитивная открытка коллеге женщине. У нас вы можете скачать бесплатно открытки с первым днем весны. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивые открытки с первым днем весны для любимых женщин. © Открытка создана РИА Новости Красивые открытки с первым днем весны для любимых женщин. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Наши открытки с днем весны с поздравлениями — лучший способ начать март. © Открытка создана РИА Новости Наши открытки с днем весны с поздравлениями — лучший способ начать март. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Современная открытка с первым днем весны для женщины. © Открытка создана РИА Новости Современная открытка с первым днем весны для женщины. Скачать

Теплые пожелания с первым днем весны в стихах и своими словами

Скачайте понравившуюся открытку из нашей коллекции и дополните ее теплыми пожеланиями. Например:

"С первым днем весны! Пусть она принесет в твою жизнь обновление, как и в природу. Желаю, чтобы каждый день был наполнен яркими красками".

"Поздравляю с началом весны! Пусть жизнь наполнится яркими и приятными событиями".

"С первым днем весны! Пусть вместе с природой расцветает и твоя жизнь. Желаю радости, вдохновения и энергии для реализации всех задуманных планов".

"Первый день весны настал,

Пробуждается природа,

Улучшается погода,

Звонкая капель стучит,

Ручеек весны журчит,

Птицы весело поют,

В гости к нам тепло несут".

Для любимой/жены: "С первым днем весны, любимая! Ты прекраснее всех весенних цветов. Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, любовью, заботой и солнечным светом".

Для любимого/мужа: "Поздравляю с началом весны! Пусть этот сезон принесет энергию для новых достижений и сил для реализации всех планов. Ты — моя постоянная весна".

Для коллеги/друга/подруги: "С началом весны! Желаю, чтобы новый сезон стал временем профессиональных побед и личных открытий. Пусть каждый день будет наполнен энергией, вдохновением и множеством приятных моментов".

Для мамы/сестры/бабушки: "Дорогая моя, с первым днем весны! Ты — как весеннее солнце, согреваешь всех своим теплом и любовью. Пусть в твоей жизни будет много радости, здоровья и светлых дней!"

Для папы: "С первым днем весны, папа! Спасибо за твою мудрость и поддержку во все времена года. Пусть весеннее солнце дарит тебе силы и здоровье каждый день!"

Часто задаваемые вопросы о первом дне весны

Что за праздник 1 марта

1 марта — календарное начало весны, символический рубеж между холодной зимой и долгожданной весной. Люди устали от долгих холодов и ждут теплых дней, цветения и обновления. Праздник пробуждения природы дарит надежду на будущее, наполняет жизнь радостью и оптимизмом, вдохновляет на новые свершения.

Как скачать открытку с первым днем весны

Чтобы скачать бесплатно открытки с первым днем весны, нажмите на кнопку "скачать" под изображением. Картинку можно сохранить и отправить по электронной почте или поделиться в мессенджерах и социальных сетях.

Можно ли отправить открытку мужчине на 1 марта

Первый день весны — универсальный праздник, поздравлять можно как женщин, так и мужчин. Выберите для любимого, друга, брата, папы или коллеги открытку в сдержанных тонах, с минималистичным дизайном или изображением весенней природы и поздравьте с началом теплого сезона.