https://ria.ru/20260228/kaluga-2077352049.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 28.02.2026
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:43:00+03:00
2026-02-28T09:43:00+03:00
2026-02-28T09:43:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_b1ab3f7c4200822a06d856c5ad18035b.jpg
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_29:0:472:332_1920x0_80_0_0_0193d3562ca5f553e36fa40b14163e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов