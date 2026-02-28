https://ria.ru/20260228/kallas-2077436098.html
Каллас поговорила с главой МИД Израиля
Каллас поговорила с главой МИД Израиля - РИА Новости, 28.02.2026
Каллас поговорила с главой МИД Израиля
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на фоне эскалации на Ближнем Востоке, что поговорила с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром и другими министрами в регионе. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:10:00+03:00
2026-02-28T13:10:00+03:00
2026-02-28T15:23:00+03:00
в мире
израиль
иран
ближний восток
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ae32af248e068299908806fd23f81cc.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077402866.html
израиль
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb43f800b64aafd9d7d421c515b78779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, ближний восток, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Каллас поговорила с главой МИД Израиля
Каллас обсудила с главой МИД Израиля ситуацию на Ближнем Востоке