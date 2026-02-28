Рейтинг@Mail.ru
Каллас поговорила с главой МИД Израиля - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 28.02.2026 (обновлено: 15:23 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/kallas-2077436098.html
Каллас поговорила с главой МИД Израиля
Каллас поговорила с главой МИД Израиля - РИА Новости, 28.02.2026
Каллас поговорила с главой МИД Израиля
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на фоне эскалации на Ближнем Востоке, что поговорила с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром и другими министрами в регионе. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:10:00+03:00
2026-02-28T15:23:00+03:00
в мире
израиль
иран
ближний восток
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ae32af248e068299908806fd23f81cc.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077402866.html
израиль
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb43f800b64aafd9d7d421c515b78779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, ближний восток, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Каллас поговорила с главой МИД Израиля

Каллас обсудила с главой МИД Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на фоне эскалации на Ближнем Востоке, что поговорила с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром и другими министрами в регионе.
Израильское министерство обороны в субботу объявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране ввели чрезвычайное положение. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
"Я поговорила с министром иностранных дел Израиля (Гидеоном - ред.) Сааром и другими министрами в регионе", - написала Каллас в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп намерен снова выступить с обращением к нации в субботу
Вчера, 13:16
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокКайя КалласДональд ТрампЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала