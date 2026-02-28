Рейтинг@Mail.ru
11:28 28.02.2026 (обновлено: 11:30 28.02.2026)
Калинина победила в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении
Калинина победила в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении
Татьяна Калинина стала победительницей в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
легкая атлетика
2026
легкая атлетика
Легкая атлетика
Калинина победила в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении

Калинина победила в прыжках с шестом на ЧР по легкой атлетике в помещении

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Татьяна Калинина стала победительницей в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
Калинина преодолела планку на высоте 4,50 метра. Второй результат показала Инна Гальчина (4,40 м), третий - Аксана Гатауллина (4,30 м).
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.
Калининой 24 года. Она впервые в карьере завоевала золото чемпионата России в помещении.
Полина Кнороз - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Кнороз со своим лучшим результатом в сезоне победила на "Русской зиме"
7 февраля, 20:19
 
Легкая атлетика
 
Матч-центр
 
