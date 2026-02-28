https://ria.ru/20260228/kalinina-2077372407.html
Калинина победила в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении
Татьяна Калинина стала победительницей в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Татьяна Калинина стала победительницей в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
Калинина преодолела планку на высоте 4,50 метра. Второй результат показала Инна Гальчина (4,40 м), третий - Аксана Гатауллина (4,30 м).
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.
Калининой 24 года. Она впервые в карьере завоевала золото чемпионата России в помещении.