Японская JAL отменила рейсы в Доху
Японская JAL отменила рейсы в Доху
Японская авиакомпания JAL (Japan Airlines) отменила авиарейсы в Доху, выяснило РИА Новости из расписания авиакомпании. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
иран
доха
дональд трамп
qatar airways
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
доха
2026
в мире, израиль, иран, доха, дональд трамп, qatar airways, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Доха, Дональд Трамп, Qatar Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана
