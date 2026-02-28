Рейтинг@Mail.ru
Японская JAL отменила рейсы в Доху - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/jal-2077384031.html
Японская JAL отменила рейсы в Доху
Японская JAL отменила рейсы в Доху - РИА Новости, 28.02.2026
Японская JAL отменила рейсы в Доху
Японская авиакомпания JAL (Japan Airlines) отменила авиарейсы в Доху, выяснило РИА Новости из расписания авиакомпании. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:15:00+03:00
2026-02-28T12:15:00+03:00
в мире
израиль
иран
доха
дональд трамп
qatar airways
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152124/95/1521249574_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_2b14726e4ac786be5eb1698cffc5e48e.jpg
https://ria.ru/20250627/iran-2025828101.html
израиль
иран
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152124/95/1521249574_0:0:1878:1408_1920x0_80_0_0_debc073dc524f82dc0f132d86ea5b6ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, доха, дональд трамп, qatar airways, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Доха, Дональд Трамп, Qatar Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана
Японская JAL отменила рейсы в Доху

Японская авиакомпания JAL отменила рейсы в Доху

CC BY 2.0 / lkarasawa / Самолет авиакомпании JAL Самолет японской авиакомпании JAL
Самолет японской авиакомпании JAL - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
CC BY 2.0 / lkarasawa / Самолет авиакомпании JAL
Самолет японской авиакомпании JAL . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Японская авиакомпания JAL (Japan Airlines) отменила авиарейсы в Доху, выяснило РИА Новости из расписания авиакомпании.
Отмене подлежат рейсы, запланированные на субботу на 23.30 (17.30 мск) из аэропорта Ханэда, а также на воскресенье. Отмененные рейсы являются совмещенными рейсами JAL JL59 и авиакомпании Qatar Airways QR4851.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства
27 июня 2025, 14:28
 
В миреИзраильИранДохаДональд ТрампQatar AirwaysВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала