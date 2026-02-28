WP: Израиль взял ведущую роль в нанесении ударов по иранскому руководству

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Израиль взял на себя ведущую роль в нанесении ударов по иранскому руководству и объектам разведки, США били по военным объектам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
«
"Израиль взял на себя ведущую роль в атаке на иранское руководство и цели разведки, в то время как США наносили удары по военным объектам", - говорится в публикации со ссылкой на источник.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.