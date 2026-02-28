Рейтинг@Mail.ru
В Израиле произошел всплеск интереса к поиску бомбоубежищ - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 28.02.2026 (обновлено: 19:47 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/izrail-2077482860.html
В Израиле произошел всплеск интереса к поиску бомбоубежищ
В Израиле произошел всплеск интереса к поиску бомбоубежищ - РИА Новости, 28.02.2026
В Израиле произошел всплеск интереса к поиску бомбоубежищ
В Израиле наблюдается рекордный за последние восемь месяцев интерес к поиску бомбоубежищ в интернете на фоне ударов по Ирану и ответа Тегерана на них, выяснило... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:07:00+03:00
2026-02-28T19:47:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445692_0:304:3070:2031_1920x0_80_0_0_32d2fadcadceb0e3d6c2ce0771473693.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077399742.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077472246.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445692_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_8d3f767dfb390a13f6d079fb97be42ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле произошел всплеск интереса к поиску бомбоубежищ

РИА Новости: в Израиле зафиксировали рекордный интерес к поиску бомбоубежищ

© REUTERS / Amir CohenЛюди в укрытии в Ашкелоне, Израиль
Люди в укрытии в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Люди в укрытии в Ашкелоне, Израиль
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. В Израиле наблюдается рекордный за последние восемь месяцев интерес к поиску бомбоубежищ в интернете на фоне ударов по Ирану и ответа Тегерана на них, выяснило РИА Новости на основе данных поисковых запросов.
Первый скачок в поиске по запросу "убежище" произошел около 21.30 мск в пятницу, отметило РИА Новости. К полудню субботы количество людей в Израиле, которые интересовались темой бомбоубежищ, выросло до рекордных за последний год.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
Вчера, 13:07
При этом поиск по запросу "бомбоубежище" вырос вдвое, а по запросу "бомбоубежище рядом со мной" оказался настолько высоким, что его невозможно определить, так как он превышает 5000%.
Большее количество запросов по теме бомбоубежищ наблюдалось только в июне 2025 года, когда США провели атаку на ядерные объекты Ирана в рамках операции "Полуночный молот".
Наибольший интерес к поиску ближайших убежищ за последние сутки проявляли пользователи сети в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Акция под лозунгом Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США в связи с атакой США и Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Тегеране проходит акция в связи с атакой США и Израиля
Вчера, 17:23
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала