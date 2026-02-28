В Израиле произошел всплеск интереса к поиску бомбоубежищ

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. В Израиле наблюдается рекордный за последние восемь месяцев интерес к поиску бомбоубежищ в интернете на фоне ударов по Ирану и ответа Тегерана на них, выяснило РИА Новости на основе данных поисковых запросов.
Первый скачок в поиске по запросу "убежище" произошел около 21.30 мск в пятницу, отметило РИА Новости. К полудню субботы количество людей в Израиле, которые интересовались темой бомбоубежищ, выросло до рекордных за последний год.
При этом поиск по запросу "бомбоубежище" вырос вдвое, а по запросу "бомбоубежище рядом со мной" оказался настолько высоким, что его невозможно определить, так как он превышает 5000%.
Наибольший интерес к поиску ближайших убежищ за последние сутки проявляли пользователи сети в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.