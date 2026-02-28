Израиль призовет 70 тысяч резервистов, сообщил источник

МОСКВА, 28 фев - РИА новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призовет 70 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта с Ираном, большинство из них направятся в подразделения ПВО и командования тыла, сообщил источник РИА Новости.
«
"Могу подтвердить, что ЦАХАЛ наберет 70 тысяч резервистов, и добавить, что большинство резервистов на данный момент направлены в подразделения ПВО и командования тыла", - сказал источник.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.