Британский МИД призвал воздержаться от поездок в Израиль
13:38 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/izrail-2077407427.html
Британский МИД призвал воздержаться от поездок в Израиль
Британский МИД призвал воздержаться от поездок в Израиль - РИА Новости, 28.02.2026
Британский МИД призвал воздержаться от поездок в Израиль
Британский МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль и Палестину. РИА Новости, 28.02.2026
Британский МИД призвал воздержаться от поездок в Израиль

МИД Британии призвал сограждан воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне
© Фото : public domain, Arpingston
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Британский МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль и Палестину.
"В связи с угрозой эскалации в регионе мы рекомендуем воздержаться от любых поездок в Израиль и Палестину. Двадцать восьмого февраля 2026 года США и Израиль начали совместные военные действия в Иране, воздушное пространство Израиля было закрыто. Гражданам Великобритании следует принять разумные меры предосторожности", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Британским гражданам рекомендуется следовать советам местных властей, следить за свежей информацией в СМИ и избегать военных объектов.
США и Израиль начали в субботу масштабную операцию против Ирана, наносятся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Сообщается, что Иран в ответ произвел пуски ракет.
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
