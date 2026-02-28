https://ria.ru/20260228/izrail-2077390403.html
Израиль и США нанесли удары по десяткам военных целей в Иране
Израиль и США нанесли удары по десяткам военных целей в Иране
Израиль и США нанесли удары по десяткам военных целей в Иране
Израиль и США в рамках совместной операции нанесли удары по десяткам военных целей, расположенных в Иране, утверждает в субботу пресс-служба Армии обороны...
в мире
сша
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
Израиль и США нанесли удары по десяткам военных целей в Иране
Израиль и США атаковали десятки военных целей в Иране в ходе совместной операции