Израиль и США нанесли удары по десяткам военных целей в Иране

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Израиль и США в рамках совместной операции нанесли удары по десяткам военных целей, расположенных в Иране, утверждает в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ и Вооруженные силы США начали масштабную совместную операцию по полному уничтожению иранского режима и устранению угроз для существования Государства Израиль. Удары были нанесены по десяткам военных целей в рамках широкой, скоординированной и совместной операции против режима", - говорится в сообщении.