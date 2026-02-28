Организованных российских туристов в Израиле и Иране нет, заявили в АТОР

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Организованных российских туристов в Израиле и Иране нет в связи с действующей рекомендацией Минэкономразвития, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

Минэкономразвития ранее рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Иран до последующих официальных уведомлений. Российским гражданам, уже находящимся на территории Ирана, необходимо проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.