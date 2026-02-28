Организованных российских туристов в Израиле и Иране нет, заявили в АТОР

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Организованных российских туристов в Израиле и Иране нет в связи с действующей рекомендацией Минэкономразвития, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
"С учетом действующего запрета именно Минэкономразвития на реализацию туристического продукта в Израиль и Иран, организованных туристов по линии туроператоров, купивших комплексный продукт, нет", - сказал он.
По его словам, осуществлялась прямая перевозка в Израиль и Иран. Однако в Израиль граждане России могут въезжать без визы, поэтому их там может находиться большое количество. В то же время Иран последние месяцы визы не выдавал, в связи с этим количество россиян там критически маленькое.
Минэкономразвития ранее рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Иран до последующих официальных уведомлений. Российским гражданам, уже находящимся на территории Ирана, необходимо проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.
"Наконец-то нет взрывов и сирен по ночам": россияне эвакуируются из Израиля
17 июня 2025, 08:00