Удар Израиля по Ирану планировали несколько месяцев, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
10:21 28.02.2026
Удар Израиля по Ирану планировали несколько месяцев, пишут СМИ
2026-02-28T10:21:00+03:00
2026-02-28T10:21:00+03:00
Удар Израиля по Ирану планировали несколько месяцев, пишут СМИ

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, дата атаки была определена несколько недель назад, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника минобороны Израиля.
"Чиновник минобороны Израиля заявил, что операция планировалась несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад", - говорится в сообщении.
Ранее министерство обороны Израиля сообщило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану.
Военная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
