https://ria.ru/20260228/izrail-2077359649.html
Удар Израиля по Ирану планировали несколько месяцев, пишут СМИ
Удар Израиля по Ирану планировали несколько месяцев, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
Удар Израиля по Ирану планировали несколько месяцев, пишут СМИ
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, дата атаки была определена несколько недель назад, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:21:00+03:00
2026-02-28T10:21:00+03:00
2026-02-28T10:21:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077356959_0:120:2550:1554_1920x0_80_0_0_5a6965671c4f12c251b3c032952b7960.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077354783.html
израиль
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077356959_0:0:2268:1700_1920x0_80_0_0_5dd4a59ea128852e38ca2834098de9ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тегеран (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Удар Израиля по Ирану планировали несколько месяцев, пишут СМИ
Reuters: дату атаки Израиля по Ирану определили несколько недель назад