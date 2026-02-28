Рейтинг@Mail.ru
"Удар по Киеву": в ЕС запаниковали после заявления фон дер Ляйен - РИА Новости, 28.02.2026
03:29 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/italiya-2077326936.html
"Удар по Киеву": в ЕС запаниковали после заявления фон дер Ляйен
Попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обойти наложенное Венгрией вето на новый кредит Украине ударит по самому Киеву, заявил профессор социологии... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:29:00+03:00
2026-02-28T03:29:00+03:00
в мире
киев
венгрия
украина
урсула фон дер ляйен
алессандро орсини
евросоюз
еврокомиссия
киев
венгрия
украина
в мире, киев, венгрия, украина, урсула фон дер ляйен, алессандро орсини, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Венгрия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Алессандро Орсини, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
"Удар по Киеву": в ЕС запаниковали после заявления фон дер Ляйен

Профессор Орсини: попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии ударит по Киеву

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обойти наложенное Венгрией вето на новый кредит Украине ударит по самому Киеву, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
"Если кто-то думает, что попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии — это путь пацифиста, то спешу разочаровать: это, скорее, ударит по Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией, когда уже всем будет не до Украины", — пояснил он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Любой ценой": слова фон дер Ляйен об Украине поразили французов
26 февраля, 15:25
По словам эксперта, позиция Брюсселя близка к тому, чтобы вооружить Киев до зубов, не задумываясь о последствиях такого решения.
"Мы продолжим вооружать Киев до зубов, мы продолжим неодобрительно относиться к России, мы снова будем бояться. Вот так примерно она (Фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и думает", — отметил Орсини.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
25 февраля, 16:21
Ранее Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Киеве, пообещала предоставить Украине кредит "тем или иным способом", несмотря на вето, наложенное Венгрией.
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". На прошлой неделе Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок. Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине, заявила фон дер Ляйен
24 февраля, 18:34
 
В миреКиевВенгрияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенАлессандро ОрсиниЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
