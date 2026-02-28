Рейтинг@Mail.ru
10:45 28.02.2026 (обновлено: 11:00 28.02.2026)
Раскрыты детали подготовки российских паралимпийцев к Играм в Италии
Раскрыты детали подготовки российских паралимпийцев к Играм в Италии
милан, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Раскрыты детали подготовки российских паралимпийцев к Играм в Италии

Президент ПКР Рожков: лыжники и горнолыжники в Италии готовятся к Играм

© Фото : Максим Коняев, агентство PR+Sport Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Фото : Максим Коняев, агентство PR+Sport
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские лыжники и горнолыжники в Италии проводят подготовку к Паралимпиаде-2026, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
"Сейчас в Италии на заключительных тренировочных мероприятиях к Паралимпийским играм находятся команды по лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Сборы проводятся по заранее утвержденному графику, накладок нет, все штатно. Обстановка рабочая, все опытные, знают, что нужно делать, чтобы набрать максимальную форму к Играм", - сказал Рожков.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах ПКР. Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном.
Российская делегация примет участие в открытии Паралимпиады в Италии
Вчера, 09:11
 
МиланПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
