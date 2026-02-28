Рейтинг@Mail.ru
В США назвали цель ударов по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 28.02.2026 (обновлено: 14:32 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/istochnik-2077419511.html
В США назвали цель ударов по Ирану
В США назвали цель ударов по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
В США назвали цель ударов по Ирану
Целью ударов США и Израиля по Ирану является уничтожение системы безопасности ИРИ, сообщил катарскому телеканалу Al-Jazeera американский источник. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:20:00+03:00
2026-02-28T14:32:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076092329_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_af144fdefae2a4005341cd227b244055.jpg
https://ria.ru/20260226/iran-2077019133.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076092329_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_440ffb4f2da90afaa09eddb4d2ab4f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США назвали цель ударов по Ирану

Al-Jazeera: США и Израиль хотят уничтожить систему безопасности Ирана

© Фото : соцсетиДым над городом Паранд в Иране
Дым над городом Паранд в Иране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : соцсети
Дым над городом Паранд в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости. Целью ударов США и Израиля по Ирану является уничтожение системы безопасности ИРИ, сообщил катарскому телеканалу Al-Jazeera американский источник.
Ранее американский источник сообщил каналу, что США совместно с Израилем наносят в субботу удары по Ирану, ожидается, что они будут широкомасштабными.
"Целью ударов по Ирану является демонтаж системы безопасности страны", - сообщил источник каналу.
Не менее пяти взрывов произошло в Тегеране в результате атак Израиля, сообщали иранские новостные агентства. Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Иран заявил, что не станет вывозить ядерные материалы
26 февраля, 23:25
 
В миреИзраильИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала