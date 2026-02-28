В США назвали цель ударов по Ирану

https://ria.ru/20260228/istochnik-2077419511.html
Целью ударов США и Израиля по Ирану является уничтожение системы безопасности ИРИ, сообщил катарскому телеканалу Al-Jazeera американский источник. РИА Новости, 28.02.2026
Al-Jazeera: США и Израиль хотят уничтожить систему безопасности Ирана
СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости.
Целью ударов США и Израиля по Ирану является уничтожение системы безопасности ИРИ, сообщил катарскому телеканалу Al-Jazeera
американский источник.
Ранее американский источник сообщил каналу, что США совместно с Израилем наносят в субботу удары по Ирану, ожидается, что они будут широкомасштабными.
"Целью ударов по Ирану является демонтаж системы безопасности страны", - сообщил источник каналу.
Не менее пяти взрывов произошло в Тегеране в результате атак Израиля, сообщали иранские новостные агентства. Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.