Иран не прекратит огонь до выполнения своих требования, сообщил источник
22:40 28.02.2026 (обновлено: 22:44 28.02.2026)
Иран не прекратит огонь до выполнения своих требования, сообщил источник
Тегеран в нынешнем конфликте не примет предложения о прекращении огня, пока не будут выполнены его требования, заявил РИА Новости иранский военный источник. РИА Новости, 28.02.2026
Иран не прекратит огонь до выполнения своих требования, сообщил источник

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Тегеран в нынешнем конфликте не примет предложения о прекращении огня, пока не будут выполнены его требования, заявил РИА Новости иранский военный источник.
"В отличие от 12-дневной войны (с Израилем в 2025 году - ред.) мы не примем режим прекращения огня, пока не будут выполнены наши требования", - сказал собеседник агентства.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иракское движение "Наджба" заявило о решении выступить на стороне Ирана
В мире
 
 
