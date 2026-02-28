https://ria.ru/20260228/iran-2077538026.html
Иран не прекратит огонь до выполнения своих требования, сообщил источник
Тегеран в нынешнем конфликте не примет предложения о прекращении огня, пока не будут выполнены его требования, заявил РИА Новости иранский военный источник. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:40:00+03:00
