Иран находится в плотном контакте с Россией и Китаем, заявил МИД
Иран находится в плотном контакте с Россией и Китаем, заявил МИД - РИА Новости, 28.02.2026
Иран находится в плотном контакте с Россией и Китаем, заявил МИД
Иран находится в тесном контакте с Россией, Китаем, а также другими странами региона на фоне массированной атаки США и Израиля на исламскую республику, заявил в РИА Новости, 28.02.2026
Иран находится в плотном контакте с Россией и Китаем, заявил МИД
МИД Ирана заявил о тесном контакте с Россией и КНР на фоне атаки США и Израиля