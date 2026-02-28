Рейтинг@Mail.ru
18:14 28.02.2026 (обновлено: 19:34 28.02.2026)
Трампу заявляли о больших рисках операции в Иране, пишут СМИ
Президента США Дональда Трампа перед ударами по Ирану проинформировали, что это будет операция с высоким риском, но и высокой потенциальной выгодой, передает... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Трампу заявляли о больших рисках операции в Иране, пишут СМИ

Reuters: Трампу заявляли о большой возможной выгоде операции в Иране

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа перед ударами по Ирану проинформировали, что это будет операция с высоким риском, но и высокой потенциальной выгодой, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
"Докладчики описывали операцию президенту как сценарий с высоким риском, но и высокой выгодой", - передает агентство.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают
Вчера, 15:52
По словам другого чиновника из США, Белый дом информировали о таких рисках, как возможные ответные удары Тегерана по базам США в регионе, а также атаки в отношении военных США в Ираке и Сирии со стороны союзников Ирана. Чиновник также упомянул ограничения в плане систем ПВО США, развернутых в регионе, указывает агентство.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд ближневосточных государств объявили о полном или частичном закрытии воздушного пространства на фоне конфликта вокруг Ирана.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран сообщил о возможной потере нескольких командиров при ударах США
Вчера, 17:11
 
