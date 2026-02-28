Рейтинг@Mail.ru
17:40 28.02.2026 (обновлено: 19:35 28.02.2026)
Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, заявил Аракчи
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, nbc
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, NBC
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием и вел переговоры с США с позиции доброй воли, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
"Мы никогда не хотели ядерного оружия", - сказал министр в интервью телеканалу NBC.
Аракчи добавил, что Тегеран вел переговоры с США в позиции доброй воли.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МИД Ирана завил, что верховный лидер страны жив после ударов
