Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, заявил Аракчи
Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием и вел переговоры с США с позиции доброй воли, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:40:00+03:00
2026-02-28T17:40:00+03:00
2026-02-28T19:35:00+03:00
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
nbc
иран
сша
тегеран (город)
