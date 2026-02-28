https://ria.ru/20260228/iran-2077473860.html
Глава МИД Ирана назвал миссию по изменению режима в стране невыполнимой
Глава МИД Ирана назвал миссию по изменению режима в стране невыполнимой - РИА Новости, 28.02.2026
Глава МИД Ирана назвал миссию по изменению режима в стране невыполнимой
Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи назвал невыполнимой миссию по "изменению режима" в стране. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:27:00+03:00
2026-02-28T17:27:00+03:00
2026-02-28T19:39:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
аббас аракчи
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445778_0:600:2573:2047_1920x0_80_0_0_2a9439e38dc83812295eeb6abcc9f3e7.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077476103.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3568b64344cc837fc8625ac2ddebc72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, аббас аракчи, nbc
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи, NBC
Глава МИД Ирана назвал миссию по изменению режима в стране невыполнимой
Глава МИД Ирана Аракчи назвал миссию по изменению режима в стране невыполнимой