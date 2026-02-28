https://ria.ru/20260228/iran-2077463904.html
Иранское ТВ показало патриотические кадры
Иранское ТВ показало патриотические кадры
Иранское ТВ показало патриотические кадры
Иранское телевидение на фоне ударов по стране прервало обычное вещание и демонстрирует кадры с патриотическими песнями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
сша
израиль
тегеран (город)
Клипы военно-патриотической направленности по иранскому ТВ
После начала атаки США и Израиля в Иране по всем телеканалам начали показывать клипы военно-патриотической направленности.
Иранское ТВ показало патриотические кадры
Иранское ТВ показало кадры с патриотическими песнями