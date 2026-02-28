Рейтинг@Mail.ru
Иранское ТВ показало патриотические кадры - РИА Новости, 28.02.2026
12:40 28.02.2026 (обновлено: 17:01 28.02.2026)
Иранское ТВ показало патриотические кадры
Иранское ТВ показало патриотические кадры
Иранское телевидение на фоне ударов по стране прервало обычное вещание и демонстрирует кадры с патриотическими песнями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Клипы военно-патриотической направленности по иранскому ТВ
После начала атаки США и Израиля в Иране по всем телеканалам начали показывать клипы военно-патриотической направленности.
в мире, сша, израиль, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранское ТВ показало патриотические кадры

Иранское ТВ показало кадры с патриотическими песнями

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Иранское телевидение на фоне ударов по стране прервало обычное вещание и демонстрирует кадры с патриотическими песнями, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, демонстрируются кадры иранской атомной электростанции, рабочие с национальными флагами, панорамные виды Тегерана, других регионов страны.
Ранее ряд иранских объектов подверглись ударам со стороны США и Израиля. Соседние страны объявили о закрытии воздушного пространства.
В миреСШАИзраильТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
