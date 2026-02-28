Рейтинг@Mail.ru
12:45 28.02.2026 (обновлено: 16:40 28.02.2026)
Слуцкий назвал атаку США и Израиля на Иран преднамеренной агрессией
Слуцкий назвал атаку США и Израиля на Иран преднамеренной агрессией
в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, госдума рф, военная операция сша и израиля против ирана, леонид слуцкий (политик)
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана, Леонид Слуцкий (политик)

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Атака США и Израиля на Иран является преднамеренной агрессией и эскалацией с крайне негативными последствиями для всего региона, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
"Атака США и Израиля по Ирану - преднамеренная агрессия и эскалация с предсказуемо крайне негативными последствиями для всего региона. Тегеран уже запустил ответную силовую реакцию", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что взаимный обмен ударами может привести к серьезной дестабилизации на Ближнем Востоке, гуманитарной и экологической катастрофам.
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампГосдума РФВоенная операция США и Израиля против ИранаЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
