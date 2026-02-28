https://ria.ru/20260228/iran-2077456904.html
Слуцкий назвал атаку США и Израиля на Иран преднамеренной агрессией
Слуцкий назвал атаку США и Израиля на Иран преднамеренной агрессией
Атака США и Израиля на Иран является преднамеренной агрессией и эскалацией с крайне негативными последствиями для всего региона, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:45:00+03:00
2026-02-28T12:45:00+03:00
2026-02-28T16:40:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
госдума рф
военная операция сша и израиля против ирана
леонид слуцкий (политик)
