Слуцкий призвал немедленно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Иране
Слуцкий призвал немедленно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Иране
Ситуация в Иране требует немедленного созыва Совбеза ООН, мировое сообщество должно предотвратить сценарий, грозящий переходом к Третьей мировой войне, заявил... РИА Новости, 28.02.2026
