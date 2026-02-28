Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал немедленно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
12:45 28.02.2026 (обновлено: 16:38 28.02.2026)
Слуцкий призвал немедленно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Иране
Ситуация в Иране требует немедленного созыва Совбеза ООН, мировое сообщество должно предотвратить сценарий, грозящий переходом к Третьей мировой войне, заявил... РИА Новости, 28.02.2026
В мире, Иран, Леонид Слуцкий (политик), ООН, Совет Безопасности ООН, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана

Слуцкий призвал немедленно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiМитинг в поддержку властей в Тегеране
Митинг в поддержку властей в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Митинг в поддержку властей в Тегеране
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация в Иране требует немедленного созыва Совбеза ООН, мировое сообщество должно предотвратить сценарий, грозящий переходом к Третьей мировой войне, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Ситуация требует немедленного созыва Совбеза ООН. Мировое сообщество должно предотвратить сценарий, грозящий переходом к Третьей мировой войне", - сказал Слуцкий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
