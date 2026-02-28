Иранцев оповещают о всестороннем ответе на удары США и Израиля

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иранцы получают смс-оповещения, что Тегеран "всесторонне" отвечает США и Израилю ударами по базам этих стран, сообщил РИА Новости один из жителей исламской республики.

"Ответ Ирана в этот раз быстрее, сокрушительнее и шире, чем во время 12-дневной войны (в июне 2025 года - ред.). После атак США и сионистского режима вооруженные силы Ирана начали всесторонний ответ (нанося удары - ред.) по базам США и Израиля", - следует из сообщения, снимок которого оказался в распоряжении агентства.