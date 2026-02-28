https://ria.ru/20260228/iran-2077455890.html
Иранцев оповещают о всестороннем ответе на удары США и Израиля
Иранцев оповещают о всестороннем ответе на удары США и Израиля - РИА Новости, 28.02.2026
Иранцев оповещают о всестороннем ответе на удары США и Израиля
Иранцы получают смс-оповещения, что Тегеран "всесторонне" отвечает США и Израилю ударами по базам этих стран, сообщил РИА Новости один из жителей исламской... РИА Новости, 28.02.2026
Иранцев оповещают о всестороннем ответе на удары США и Израиля
РИА Новости: иранцы получают СМС-оповещения об ответе на удары США и Израиля