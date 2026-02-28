Рейтинг@Mail.ru
Иранцев оповещают о всестороннем ответе на удары США и Израиля - РИА Новости, 28.02.2026
16:35 28.02.2026 (обновлено: 16:36 28.02.2026)
Иранцев оповещают о всестороннем ответе на удары США и Израиля
Иранцы получают смс-оповещения, что Тегеран "всесторонне" отвечает США и Израилю ударами по базам этих стран, сообщил РИА Новости один из жителей исламской... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
в мире, сша, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранцев оповещают о всестороннем ответе на удары США и Израиля

РИА Новости: иранцы получают СМС-оповещения об ответе на удары США и Израиля

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иранцы получают смс-оповещения, что Тегеран "всесторонне" отвечает США и Израилю ударами по базам этих стран, сообщил РИА Новости один из жителей исламской республики.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Ответ Ирана в этот раз быстрее, сокрушительнее и шире, чем во время 12-дневной войны (в июне 2025 года - ред.). После атак США и сионистского режима вооруженные силы Ирана начали всесторонний ответ (нанося удары - ред.) по базам США и Израиля", - следует из сообщения, снимок которого оказался в распоряжении агентства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
Вчера, 13:07
 
В миреСШАИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
