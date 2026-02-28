Рейтинг@Mail.ru
Иран хочет добрососедских отношений со странами региона, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077448401.html
Иран хочет добрососедских отношений со странами региона, заявил глава МИД
Иран хочет добрососедских отношений со странами региона, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.02.2026
Иран хочет добрососедских отношений со странами региона, заявил глава МИД
Иранские власти хотят добрососедских отношений со странами региона, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне ударов Тегерана по базам США на Ближнем Востоке. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:05:00+03:00
2026-02-28T16:05:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260228/lavrov-2077438383.html
https://ria.ru/20260228/tasnim-2077405874.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран хочет добрососедских отношений со странами региона, заявил глава МИД

Аракчи: Иран хочет добрососедских отношений со странами региона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Иранские власти хотят добрососедских отношений со странами региона, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне ударов Тегерана по базам США на Ближнем Востоке.
Аракчи заявил об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах отразить атаку США и Израиля
Вчера, 15:32
"Министр иностранных дел указал на стремление Ирана продолжать политику добрососедских отношений и дружбы со всеми странами региона, отметив, что навязанная США и сионистским режимом война идет не только против иранского народа, но и против всех стран региона и мусульман", - говорится в заявлении в Telegram-канале иранского МИД.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании
Вчера, 13:28
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиХакан ФиданВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала