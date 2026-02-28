Рейтинг@Mail.ru
Канада поддерживает операцию США против Ирана, заявил Карни
15:40 28.02.2026 (обновлено: 16:18 28.02.2026)
Канада поддерживает операцию США против Ирана, заявил Карни
Канада поддерживает операцию США против Ирана, заявил Карни
Канада поддерживает операцию США против Ирана, заявил Карни
Премьер Канады Марк Карни вместе с министром иностранных дел Анитой Ананд заявили, что Канада поддерживает военную операцию США против Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
иран
канада
марк карни
анита ананд
военная операция сша и израиля против ирана
Флаги Канады и США
Флаги Канады и США
Флаги Канады и США
Флаги Канады и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни вместе с министром иностранных дел Анитой Ананд заявили, что Канада поддерживает военную операцию США против Ирана.
"Канада поддерживает действия Соединённых Штатов, направленные на предотвращение получения Ираном ядерного оружия и на пресечение дальнейших угроз со стороны его режима международному миру и безопасности", - говорится в совместном заявлении Карни и Ананд.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В США нашли виновного в начале военной операции против Ирана
Вчера, 15:34
Канадские власти также призывали к защите всех мирных жителей в ходе конфликта.
"Мы примем все возможные меры для защиты наших граждан и канадских дипломатических миссий по всему региону", - говорится в заявлении.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Иране заявили, что США нельзя доверять
Вчера, 15:30
 
В мире, США, Иран, Канада, Марк Карни, Анита Ананд, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
