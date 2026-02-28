https://ria.ru/20260228/iran-2077440828.html
Канада поддерживает операцию США против Ирана, заявил Карни
Канада поддерживает операцию США против Ирана, заявил Карни - РИА Новости, 28.02.2026
Канада поддерживает операцию США против Ирана, заявил Карни
Премьер Канады Марк Карни вместе с министром иностранных дел Анитой Ананд заявили, что Канада поддерживает военную операцию США против Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:40:00+03:00
2026-02-28T15:40:00+03:00
2026-02-28T16:18:00+03:00
в мире
сша
иран
канада
марк карни
анита ананд
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
канада
в мире, сша, иран, канада, марк карни, анита ананд, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Канада, Марк Карни, Анита Ананд, Военная операция США и Израиля против Ирана
