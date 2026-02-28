Очевидцы сообщили о звуках взрывов в небе над Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 28 фев — РИА Новости. Очевидцы сообщили РИА Новости о звуках взрывов и пролёте истребителей в небе над аэропортом Абу-Даби.

"Было примерно три глухих звука, возможно, работа ПВО. Потом пролетели два истребителя", - рассказал один из собеседников агентства.