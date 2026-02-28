https://ria.ru/20260228/iran-2077422790.html
Очевидцы сообщили о звуках взрывов в небе над Абу-Даби
Очевидцы сообщили о звуках взрывов в небе над Абу-Даби
Очевидцы сообщили о звуках взрывов в небе над Абу-Даби
Очевидцы сообщили РИА Новости о звуках взрывов и пролёте истребителей в небе над аэропортом Абу-Даби. РИА Новости, 28.02.2026
Очевидцы сообщили о звуках взрывов в небе над Абу-Даби
Очевидцы сообщили о звуках взрывов и истребителях в небе над Абу-Даби