Очевидцы сообщили о звуках взрывов в небе над Абу-Даби
14:46 28.02.2026 (обновлено: 17:25 28.02.2026)
Очевидцы сообщили о звуках взрывов в небе над Абу-Даби
Очевидцы сообщили РИА Новости о звуках взрывов и пролёте истребителей в небе над аэропортом Абу-Даби. РИА Новости, 28.02.2026
2026
абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана
Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
АБУ-ДАБИ, 28 фев — РИА Новости. Очевидцы сообщили РИА Новости о звуках взрывов и пролёте истребителей в небе над аэропортом Абу-Даби.
"Было примерно три глухих звука, возможно, работа ПВО. Потом пролетели два истребителя", - рассказал один из собеседников агентства.
Другие собеседники агентства также сообщили РИА Новости о работе ПВО в городе.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
© 2026 МИА «Россия сегодня»
